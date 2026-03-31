愛知県名古屋市にある自社オフィスビルに従業員用プライベートサウナをつくるほどのサウナ―でありビジネスリーダーでもある株式会社タマディックの森實敏彦社長（もりざね・としひこ）と、テレ東公認の同好会であり現在40人ものメンバーを誇るテレ東サウナ部部長の工藤里紗プロデューサーによるサウナ談義。森實社長のご自宅にて対談仕事に対してサウナがもたらす効果とは？ 単なるリラクゼーションの手段に留まらない、人と人と