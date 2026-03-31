シンガーソングライターの近藤夏子とラジオDJのタケモトコウジが担当するラジオ番組で、「人生のターニングポイント」をテーマにメッセージを募集。番組には、それぞれの人生を大きく動かした瞬間が数多く寄せられた。多かったのは、「仕事との出会いが人生を決めた」という声。あるリスナーは、アルバイト先で見た本革製レーシングスーツの製造に魅了され、社長に直談判して職人の道へ。工業ミシンや皮革の技術を習得し、現