2022年7月に起きた安倍元総理襲撃事件。3月17日の「武田砂鉄ラジオマガジン（文化放送）」では、東京科学大学教授の中島岳志がこの事件を振り返った。 中島「1月に裁判の第一審があって山上徹也被告に対して無期懲役という判決が出ました。 ただし控訴をしているので決着がついたわけではありませんが、この事件をもう一回しっかりと振り返ってみます。さらに裁判を通じて色んな事がわかってきたので検証をしておく必要があると