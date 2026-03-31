山形市は、国の交付金などを活用した地域経済の活性化策として、プレミアム付き電子商品券「ベニpay（べにペイ）」の第7弾の受け付けを、あす開始します。物価高騰が続く中、市民の支援と市内消費の拡大を目指します。 今回で7回目となる「ベニpay」は、スマートフォンの専用アプリを利用したデジタル形式の商品券で、山形市内のお店で利用が可能です。 最大の特徴はプレミアム率。1口5000円の購入で6250円分の買い物がで