2026年3月30日、韓国・ファイナンシャルニュースは「出国時に徴収される出国納付金（出国税）について、韓国政府は現行の1人当たり7000ウォンから2万ウォン（約2240円）に引き上げる方針だ」と伝えた。実現すれば、1997年の制度導入以来、初の引き上げとなる。企画予算処が公表した2027年度予算案の編成指針で明らかになった。出国税は空港や港湾から出国する外国人・韓国人全員に課され、観光振興開発の財源として使われる。24年7