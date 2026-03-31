WOWOWでは、中森明菜のデビュー記念日となる5月1日に、1985年から1988年のライブ映像3作品を放送・配信する。【写真】魅力がすごい…！中森明菜ライブ3作品のサムネイル聴く人の心を震わせる圧倒的な歌声、個性的で華やかな衣装と華麗なダンスで魅了するパフォーマンス、無邪気さと艶やかさが同居する魅惑の微笑み。J-POPの歴史の中でも、ひときわ輝きを放つ歌姫・中森明菜。1982年のデビューから44年、近年はライブなど精力的