中森明菜、デビュー記念日に1980年代ライブ3作品を放送 WOWOWで連続オンエア
WOWOWでは、中森明菜のデビュー記念日となる5月1日に、1985年から1988年のライブ映像3作品を放送・配信する。
【写真】魅力がすごい…！中森明菜ライブ3作品のサムネイル
聴く人の心を震わせる圧倒的な歌声、個性的で華やかな衣装と華麗なダンスで魅了するパフォーマンス、無邪気さと艶やかさが同居する魅惑の微笑み。J-POPの歴史の中でも、ひときわ輝きを放つ歌姫・中森明菜。1982年のデビューから44年、近年はライブなど精力的に活動を再開している。デビュー記念日の5月1日には8年6ヶ月ぶりとなるフルアルバム『AKINA NOTE』をリリースすることも発表された。
デビュー日に合わせ、WOWOWでは今や貴重な映像である1980年代の伝説的ライブを3本連続で放送・配信する。ラインナップは1985年9月22日の東京厚生年金会館でのコンサートの模様を収録した『中森明菜 ビター＆スウィート（1985サマー・ツアー）』、1987年のツアーより10月17日の東京公演を収録した『中森明菜 Live in '87・A HUNDRED days』、1988年7月から10月にかけて開催されたツアー『Femme Fatale』から最終日にあたる10月26日の東京・中野サンプラザ公演を収録した『中森明菜 Live in '88・Femme Fatale』となる。
今年7月からは20年ぶりとなるライブツアーの開催も発表。ファンが待ち望んでいたツアーの前に、1980年代の中森のステージをもう一度味わえる機会となる。
■中森明菜 ビター＆スウィート（1985サマー・ツアー）
5月1日（金） 午後8：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
■中森明菜 Live in '87・A HUNDRED days
5月1日（金） 午後9：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
■中森明菜 Live in '88・Femme Fatale
5月1日（金） 午後10：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
【写真】魅力がすごい…！中森明菜ライブ3作品のサムネイル
聴く人の心を震わせる圧倒的な歌声、個性的で華やかな衣装と華麗なダンスで魅了するパフォーマンス、無邪気さと艶やかさが同居する魅惑の微笑み。J-POPの歴史の中でも、ひときわ輝きを放つ歌姫・中森明菜。1982年のデビューから44年、近年はライブなど精力的に活動を再開している。デビュー記念日の5月1日には8年6ヶ月ぶりとなるフルアルバム『AKINA NOTE』をリリースすることも発表された。
今年7月からは20年ぶりとなるライブツアーの開催も発表。ファンが待ち望んでいたツアーの前に、1980年代の中森のステージをもう一度味わえる機会となる。
■中森明菜 ビター＆スウィート（1985サマー・ツアー）
5月1日（金） 午後8：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
■中森明菜 Live in '87・A HUNDRED days
5月1日（金） 午後9：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり
■中森明菜 Live in '88・Femme Fatale
5月1日（金） 午後10：00
WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜アーカイブ配信あり