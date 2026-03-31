テーマは「米俵」？石川県の私鉄・北陸鉄道は2026年3月30日、石川線の新造車両のデザイン案を公表し、4月1日から投票を実施すると発表しました。 【超カッコイイ!?】これが「米俵イメージ」電車のデザイン案です（画像で見る）北陸鉄道の石川線は、金沢市街にほど近い野町駅と白山市の鶴来駅を結ぶ13.8kmの路線。現在は東急電鉄より1990年から譲り受けた7000系5編成と、2007年から運行を開始した元京王電鉄3000系である7700系1