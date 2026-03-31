部下の成長を願って、丁寧にフィードバックを重ねている。しかし、それがかえって思考力を奪っているとしたらどうだろうか。マーケティングコンサルタントの筆者は、メタ認知力（自分を客観視する力）は「フィードバックされる側」にいるだけでは育たないと指摘する。※本稿は、宮脇啓輔『できる人が大事にしている 複利で伸びる仕事術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。上司の「フィードバ