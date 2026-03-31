英国遠征中の日本代表は31日（日本時間4月1日）にウェンブリーでイングランド代表と国際親善試合を行う。主将で10番のMF堂安律（27＝フランクフルト）は日本の組織力に自信を示した上で「こういう相手に球際で勝てないと、W杯の優勝はないと思っている」と個々の球際の戦いの重要性を強調した。6月11日開幕のW杯北中米大会1次リーグはオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者と同組。堂安はイングランドを初戦で対戦する仮想