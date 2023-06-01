【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ Pelikan ペリカン ボールペン 水性 スーベレーン レッドストライプ R400 正規輸入品 【拡大画像へ】 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、ペリカンの万年筆が追加された。