【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Pelikan ペリカン ボールペン 水性 スーベレーン レッドストライプ R400 正規輸入品

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Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に、ペリカンの万年筆が追加された。

ベストセラーシリーズの「スーベレーン」各種がラインナップ。中字や極細字など色々な種類が揃っており、ボトルインクの「エーデルシュタイン 2025 Ink of the Year アプリコットアゲート」も対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Pelikan ペリカン ボールペン 水性 スーベレーン グリーンストライプ R400 正規輸入品

Pelikan ペリカン 万年筆 EF 極細字 スーベレーン ブルーストライプ M800 正規輸入品

Pelikan ペリカン ボトルインク エーデルシュタイン 2025 Ink of the Year アプリコットアゲ ート 50ml 限定 正規輸入品