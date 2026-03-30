来年度予算案の審議が終盤にさしかかる中、自民党の松山参議院議員会長、日本保守党の百田代表らが30日、国会内で会談しました。この場で両党が外国人政策やいわゆるスパイ防止法の制定について、両党で協議の場を設置することに加え、保守党が超党派の「社会保障国民会議」に参加することを決めました。こうした条件と引き換えに保守党が来年度予算案に賛成することで合意したということです。会談後、自民党の松山参院会長は「予