オリックスの平野佳寿投手が３０日、自身のインスタグラムを更新。２９日の楽天戦でＮＰＢ通算１０００奪三振を達成したことを報告した。平野は楽天戦の五回に登板。佐藤に一発こそ許したものの中島をフォークで空振りの三振に仕留めて史上１６０人目の１０００奪三振を達成した。山崎やマチャドらチームメートに囲まれ、記念のボードを手に笑顔の写真などを投稿。「ＮＰＢ通算１０００奪三振。昨日、無事に達成することがで