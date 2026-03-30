オリックスの平野佳寿投手が３０日、自身のインスタグラムを更新。２９日の楽天戦でＮＰＢ通算１０００奪三振を達成したことを報告した。

平野は楽天戦の五回に登板。佐藤に一発こそ許したものの中島をフォークで空振りの三振に仕留めて史上１６０人目の１０００奪三振を達成した。

山崎やマチャドらチームメートに囲まれ、記念のボードを手に笑顔の写真などを投稿。「ＮＰＢ通算１０００奪三振。昨日、無事に達成することができました。三振を狙う場面もあれば、打たせて取る場面もありますが、こうして一つの節目を迎えられたことは素直に嬉しく思います」と感慨深げ。

「これまで僕を支えてくれたチームの皆さん、そして最高の応援をくれるファンの皆さん、本当にありがとうございます。記録も嬉しいですが、やはりチームが勝つことが一番です。これからも目の前のバッターを抑えることだけに集中して、全力で投げていきます。引き続き、応援よろしくお願いします！」と感謝の言葉をつづった。

ファンからは「２５０セーブした人でＮＰＢ１０００奪三振を達成したのは平野選手だけです。本当に凄いです」「すでに素晴らしいタイトルをいくつも獲っていらっしゃいますが、こんなんいくつあってもいいですからね」などの祝福や、「まだまだ通過点、次は１００勝狙って下さい」「これからもそのメンタルで投手軍を引っ張ってください」とさらなる活躍を願う声が寄せられていた。