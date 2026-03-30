モンデリーズ・ジャパンは、クラッカーブランド「リッツ」より、日本国内ではもちろん、世界でも愛されるサンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボパッケージである『リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入』を、4月6日より全国で期間限定発売する。【写真】かわいすぎ！リッツにつかまるハローキティどんな具材とも相性抜群の「リッツ」は、現在クラッカー売上No.1のブランド。その中でも、香ば