リッツが夢のコラボレーション 「ハローキティ」限定パッケージが登場
モンデリーズ・ジャパンは、クラッカーブランド「リッツ」より、日本国内ではもちろん、世界でも愛されるサンリオのキャラクター「ハローキティ」とのコラボパッケージである『リッツ ハローキティ ファミリーパック チョコサンド 7袋入』を、4月6日より全国で期間限定発売する。
【写真】かわいすぎ！リッツにつかまるハローキティ
どんな具材とも相性抜群の「リッツ」は、現在クラッカー売上No.1のブランド。その中でも、香ばしくてサクサクした食感のリッツクラッカーに、なめらかなクリームをサンドした「リッツサンド」は、近年ますます愛される人気シリーズとなっている。
今回は、リッツサンドの中でも、香ばしいクラッカーとチョコレートクリームの甘じょっぱい味わいが楽しめる「リッツ チョコサンド」と、世代を超えて世界中で愛されているキャラクター「ハローキティ」がコラボレーションした、期間限定製品が登場。リッツだけのオリジナル描き下ろし「ハローキティ」のパッケージは、手に取るたびにワクワクを感じられるようデザインした。
個包装パッケージは全3種類。小腹が空いたときや持ち歩きに便利な3枚入りの食べきりパックを7袋詰め合わせたファミリーパック仕様となっている。家族でのおやつ時間や家事の合間、友人との会話、職場でのちょっとした休憩時間など、シェアしたり、一人で楽しんだりと日常のさまざまなシーンに「ハローキティ」が寄り添う。
全3種類の個包装デザインはランダムで入っているため、どのデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみ。袋を開けるたびに、さまざまな表現やポーズの「ハローキティ」に出会えるワクワクが広がる。また、リッツ チョコサンド×ハローキティのPOPも店頭に登場する。
【写真】かわいすぎ！リッツにつかまるハローキティ
どんな具材とも相性抜群の「リッツ」は、現在クラッカー売上No.1のブランド。その中でも、香ばしくてサクサクした食感のリッツクラッカーに、なめらかなクリームをサンドした「リッツサンド」は、近年ますます愛される人気シリーズとなっている。
個包装パッケージは全3種類。小腹が空いたときや持ち歩きに便利な3枚入りの食べきりパックを7袋詰め合わせたファミリーパック仕様となっている。家族でのおやつ時間や家事の合間、友人との会話、職場でのちょっとした休憩時間など、シェアしたり、一人で楽しんだりと日常のさまざまなシーンに「ハローキティ」が寄り添う。
全3種類の個包装デザインはランダムで入っているため、どのデザインが出てくるかは、開けてからのお楽しみ。袋を開けるたびに、さまざまな表現やポーズの「ハローキティ」に出会えるワクワクが広がる。また、リッツ チョコサンド×ハローキティのPOPも店頭に登場する。