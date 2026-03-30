阪神は29日、今季の本拠地開催試合で使用する全選手の登場曲を発表した。打席ごとやシチュエーションで曲を分ける選手が多く、大山や中野は4打席全てで異なる選曲。チーム屈指の食通で知られる、大竹は登板時にAREA21の「21」、3打席目以降はUnchingBrothersBandの「ぎょうぎょう餃子ぎょうざの歌」など5曲をチョイスした。及川は打席時には、花田ゆういちろう＆小野あつこの「おたすけ！およよマン」を選択。湯浅は打