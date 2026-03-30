チャットAIの「Claude」のほかコーディングAIの「Claude Code」、AIの社会課題を研究する機関「Anthropic Institute」などで知られるAI企業のAnthropicが有料会員数を急速に伸ばしていて、半年以内で2倍以上に増加していることが明らかになりました。Anthropic's Claude popularity with paying consumers is skyrocketing | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/03/28/anthropics-claude-popularity-with-paying-consumer