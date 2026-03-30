記事ポイントBtoBの複雑な購買意思決定をシステム思考で動的モデルとして可視化熟練マーケターの暗黙知を工学的に再現し、再現性のある手法として体系化東京大学とITコミュニケーションズが2026年4月1日から3年間の共同研究を開始 東京大学とITコミュニケーションズは、2026年4月1日に「マーケティング最適化のための統合的システム分析」社会連携講座を開設します。BtoBの購買意思決定は技術・調達・経営など複数部門が絡み