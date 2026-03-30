この記事をまとめると ■サブスクの普及によってカーリースは身近な存在になった ■上質なリースアップ車両は中古車として再びリース車両として使われる ■低年式だったり走行距離が多い車両は中古車として販売される例が多い サブスクの普及で身近になったカーリース リースは一定期間にわたり、クルマを借りて使うサービスで、分割払いのローンと同じく昔から存在する。ただし、最近はスマートフォンなどいろいろな商品やサー