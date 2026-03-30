イラストレーターのさし身さんの漫画「それってネズミ講！？の勧誘ですよね！？」（全12話）がインスタグラムで合計8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む大学時代の知人から、久しぶりに会いたいと連絡がありました。急なので断ろうとしたのですが、やけに強引に誘われ、会ってみることに。しかし、あれよあれよという間に…という内容で、読者からは「怪しすぎて逆に面白い（笑）」「怪しい勧