イラストレーターのさし身さんの漫画「それってネズミ講！？の勧誘ですよね！？」（全12話）がインスタグラムで合計8000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

大学時代の知人から、久しぶりに会いたいと連絡がありました。急なので断ろうとしたのですが、やけに強引に誘われ、会ってみることに。しかし、あれよあれよという間に…という内容で、読者からは「怪しすぎて逆に面白い（笑）」「怪しい勧誘って意外とありますよね」「断る勇気、絶対大切！」などの声が上がっています。

親しくない知人のしつこい誘いは要注意

さし身さんは、インスタグラムで作品を発表しています。さし身さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「それってネズミ講！？の勧誘ですよね！？」を描いたきっかけを教えてください。

さし身さん「とても印象深い出来事だったので、皆さんへの注意喚起として描きました」

Q.久しぶりにC子さんから連絡がきたとき、どのように感じましたか。

さし身さん「人当たりのいい子で、悪い印象はなかったのですが、かなり久しぶりの連絡だったのでとても不思議に感じました」

Q.2人から話を聞いたとき、特にどのような点がうさんくさいと感じましたか。

さし身さん「どこをどう聞いても『ネズミ講』というか『マルチ』の話だったんです。楽してお金を稼ぐ話で、『そんなにおいしい話があるわけがない』と思いました」

Q.ネズミ講に引っかからないために、どのような心掛けが大切だと思いましたか。

さし身さん「まず、そこまで親しくない人から突然、それもしつこく連絡がきたときは、いったんネズミ講を疑ってもいいかもしれません。万が一、会って話をされた場合は気持ちを強く持って全力で断りましょう」

Q.ちなみにその後、似たようなネズミ講に声を掛けられたことはありますか。

さし身さん「知り合いから連絡を受けてネズミ講に誘われたパターンはこのとき以来ありませんが、街中で2人組に声を掛けられたことが数回あります。確信はないですが、それもきっと何かしらの勧誘だったのかと思います」

Q.漫画「それってネズミ講！？の勧誘ですよね！？」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

さし身さん「『私も昔、似たような経験があります』『おいしい話には絶対裏がありますよね』『ここまでしつこいと警察を呼びたい』などのコメントがありました」