「It's raining cats and dogs」というフレーズを、聞いたことがあるだろうか。おそらく、英語を少しでも学んだことがある人なら、一度は目にしたことがあるはずだ。【こちらも】猫はみっともないほど速く逃げる? 逃げ足の速さを笑う英語イディオム「土砂降りの雨」を意味する表現で、英語学習系のサイトでは「ネイティブが日常的に使う慣用句」として定番の扱いを受けている。これまで本コラムにおいて、猫にまつわる英語イ