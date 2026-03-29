既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「セックスレス“じゃない”夫婦」の実態調査を実施。その結果を発表しました。【画像で見る】「無理せず、スキンシップから…」レス“じゃない”夫婦が再開するまでのカタチTOP回答は？子どもが生まれた後、“どのような形”で再開した？調査は2025年12月15〜28日、20〜59歳の既婚男女のうち、月1回以上の頻度でパート