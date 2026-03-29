【モデルプレス＝2026/03/29】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が3月28日・29日に韓国・ソウルのYES24ワンダーロックホールにて「CUTIE STREET Live in Korea 2026」を開催した。【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー◆CUTIE STREET、初の韓国単独公演開催MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2