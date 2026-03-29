「Mカ」出演で話題・CUTIE STREET、初の韓国単独公演開催 アンコール公演もサプライズ発表【日程】
【モデルプレス＝2026/03/29】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が3月28日・29日に韓国・ソウルのYES24ワンダーロックホールにて「CUTIE STREET Live in Korea 2026」を開催した。
【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー
MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集めるCUTIE STREET。単独ライブに先立ち、3月26日に現地の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演。ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語で披露し、その様子がSNSで拡散されるなど韓国国内で大きな話題となった。
そして迎えた単独公演では、代表曲である「かわいいだけじゃだめですか？」「ひたむきシンデレラ！」や、人気曲「ぷりきゅきゅ」「ゆめみるプリマドンナ」など全17曲を披露。8人の個性が光る多彩な楽曲で観客を魅了し、原宿発の“KAWAII”を体現した演出とライブパフォーマンスに会場はファンの熱気に溢れていた。
最終日の3月29日公演では、ステージ上で7月25日・26日の2日間、世宗大学・大洋ホールにて2度目の韓国公演「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」の開催をサプライズ発表。メンバーの桜庭遥花が「韓国のきゅーてすとたちにまた会いに来れるということで、本当に私たちも嬉しいです！」と伝えると、会場は大きな歓声に包まれた。
初の海外単独公演からわずか4カ月で実現する7月のアンコール公演開催は、CUTIE STREETの韓国国内での注目度の高さを表している。原宿から世界へ、活動の場を広げる彼女たちに注目したい。チケットは3月30日のWeverse抽選応募開始を皮切りに、4月14日より先行販売、4月21日より一般販売が順次開始される。また、CUTIE STREETオフィシャルファンクラブ有料会員向けにツアーも実施予定となっており、詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
【公演名】
CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER
【日時】
2026年7月25日（土）18：00開演
2026年7月26日（日）18：00開演
【Not Sponsored 記事】
【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー
◆CUTIE STREET、初の韓国単独公演開催
MUSIC AWARDS JAPAN 2026で最優秀アーティスト賞など6部門にエントリーされ、8月にデビュー2周年公演を日本武道館で2DAYS開催が決定するなど注目を集めるCUTIE STREET。単独ライブに先立ち、3月26日に現地の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演。ヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語で披露し、その様子がSNSで拡散されるなど韓国国内で大きな話題となった。
最終日の3月29日公演では、ステージ上で7月25日・26日の2日間、世宗大学・大洋ホールにて2度目の韓国公演「CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER」の開催をサプライズ発表。メンバーの桜庭遥花が「韓国のきゅーてすとたちにまた会いに来れるということで、本当に私たちも嬉しいです！」と伝えると、会場は大きな歓声に包まれた。
初の海外単独公演からわずか4カ月で実現する7月のアンコール公演開催は、CUTIE STREETの韓国国内での注目度の高さを表している。原宿から世界へ、活動の場を広げる彼女たちに注目したい。チケットは3月30日のWeverse抽選応募開始を皮切りに、4月14日より先行販売、4月21日より一般販売が順次開始される。また、CUTIE STREETオフィシャルファンクラブ有料会員向けにツアーも実施予定となっており、詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
◆CUTIE STREET 韓国単独公演概要
【公演名】
CUTIE STREET Live in Korea 2026 SUMMER
【日時】
2026年7月25日（土）18：00開演
2026年7月26日（日）18：00開演
【Not Sponsored 記事】