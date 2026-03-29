季節の変わり目は、気温差や乾燥の影響で肌がゆらぎやすい時期。そんなときこそ、スキンケアを見直すチャンスです。今回は、美容コーディネーターの弓気田みずほさんに、注目の「最新スキンケアアイテム」を厳選して教えてもらいました。プロも感動した実力派で肌の土台を整えながら、毛穴悩みもケアしていきましょう。「クレンジング」の機能の進化がすごすぎる！日々進化するクレンジングは、肌負担のなさと汚れ落ちが両立するの