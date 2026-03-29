季節の変わり目は、気温差や乾燥の影響で肌がゆらぎやすい時期。そんなときこそ、スキンケアを見直すチャンスです。今回は、美容コーディネーターの弓気田みずほさんに、注目の「最新スキンケアアイテム」を厳選して教えてもらいました。プロも感動した実力派で肌の土台を整えながら、毛穴悩みもケアしていきましょう。

「クレンジング」の機能の進化がすごすぎる！

日々進化するクレンジングは、肌負担のなさと汚れ落ちが両立するのはもちろん、肌を整える働きもアップ。形状にとらわれず、かけられる手間や求める機能を満たすものを選んで。ワンステップでも丁寧に洗うことで、素肌が変わってくるはず！

【写真】注目すべき「毛穴ケアアイテム」はコレ！

●1：角質ケアをしながらメイクも落とせてむき卵肌に

美肌を格上げする、ピーリングもできるバームタイプの“落とす美容液”。〈写真左〉

・デュオ クレンズセラム ピール＆ブースト 90g ￥4620（プレミアアンチエイジング）

●2：温感ジェルが心地よいクレンジング時間を約束

温感ジェルが毛穴汚れまで落とし、次のスキンケアをなじみやすい状態に。〈写真中央〉

・ベネフィーク ホットクレンジングジェル 150g ￥3960 ※価格は編集部調べ（資生堂）

●3：洗うたび、健やか肌に導く人気のクレンジングがリニューアル

汚れ落ちとうるおい保持を、高レベルで両立するオイルクレンジング。〈写真右〉

・マイルドクレンジング オイル 120mL ￥1980〈4月1日発売〉（ファンケル）

最新毛穴ケアは“肌ふっくら”がキーワード

大人の毛穴ケアは、ハリ不足や乾燥からアプローチするものがマスト。肌にうるおいとハリ、ツヤをもたらして総合的に肌をふっくらさせることが、毛穴を目立たなくする近道に。

●1：光を跳ね返す“水光肌”で毛穴目立ちまでカバー

長年のヒアルロン酸研究を集結したブライトニング乳液が、ふっくら明るいハリ肌へ。〈写真左〉

・DEW ブライトバウンスミルク〈医薬部外品〉80mL ￥5280 ※価格は編集部調べ〈3月7日発売〉（カネボウ化粧品）

●2：オールインワンだから毎日手軽な毛穴ケアが実現

毛穴・キメを整える成分を新配合。ふっくらとした肌印象でへこみ毛穴を目立たせません。〈写真中央〉

・アクアレーベル スペシャルジェルクリームEX（モイストスムース） 90g \1958 ※価格は編集部調べ（資生堂）

●3：キメを整え毛穴悩みをケア。ワンランク上の透明美肌に

ピュアビタミンCを届ける独自技術で毛穴を集中ケア。〈写真右〉

・オバジC20セラム 15mL ￥8800（ロート製薬）