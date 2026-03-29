ランクルのライバルとなるか!? 2026年後半に発売！ホンダは2026年3月5日、オフロード性能を高めた大型SUV「PASSPORT TRAILSPORT ELITE（パスポート トレイルスポーツ エリート）」を日本市場に導入すると発表しました。2026年1月に開催された東京オートサロン2026や同年2月開催の大阪オートメッセ2026でも実車が展示され、日本での市販化を期待する声が多く寄せられました。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「大きな“