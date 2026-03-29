「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）球団史上初のリーグ連覇に挑む１年は、くしくも伝統の一戦から幕を開けた。現役時代は「打倒・巨人」に生きた阪神・藤川球児監督にとって最高の舞台。「魔球・火の玉」と称された投球同様に、指揮官としてもストレートに生きる。細かく、冷静に進めるマネジメントの裏には「情熱」がある。３月１６日のことだった。第６回ＷＢＣに日本代表として出場し、準々決勝・ベネズエラ戦で敗