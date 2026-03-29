「巨人０−２阪神」（２８日、東京ドーム）

球団史上初のリーグ連覇に挑む１年は、くしくも伝統の一戦から幕を開けた。現役時代は「打倒・巨人」に生きた阪神・藤川球児監督にとって最高の舞台。「魔球・火の玉」と称された投球同様に、指揮官としてもストレートに生きる。細かく、冷静に進めるマネジメントの裏には「情熱」がある。３月１６日のことだった。

第６回ＷＢＣに日本代表として出場し、準々決勝・ベネズエラ戦で敗れた坂本、佐藤輝、森下を千葉のチーム宿舎に合流させた。同日午後、チャーター機で成田空港に到着。数日間の休息を設ける球団が多い中、異例の決断に球団内でも驚きの声があった。夕刻、千葉の宿舎に到着した３人をホテルの自室に呼んだ。

日本を代表して過ごした激闘の日々をねぎらった上で、伝えたのは「止まらないことの大切さ」だ。現役時代に０６、０９年の同大会に出場した。０６年に西岡剛氏、同年と０９年に同じユニホームを着たイチロー氏や、大谷翔平らの名前を例に「一流の選手は大会後に立ち止まらなかった」と説明。「自分は一度、気持ちを切ったら立ち止まってしまった」と経験談を語り、超一流を目指してほしいんだと熱い思いを伝えた。

翌１７日。ベンチ裏に選手、スタッフを集めミーティングを開いた。再合流した３人を拍手で迎え入れ、皆にも思いを伝えた。「勝った、負けたでアスリートが立ち止まる必要はない。ここからまたチームとして、阪神タイガースとして戦う。全てを糧にし、常に磨き続けよう」。黙って、積む−プロとしての矜持（きょうじ）を伝えた。チームの結束力を高めた異例の決断。森下は翌１８日のロッテ戦、ホームランの結果で思いに応えた。

伝えるメッセージがストレートなら、選手に向けた愛情表現も真っすぐだ。昨年、プロとして初勝利、初本塁打を記録した伊原、門別、中川、高寺らには、高級ブランド「Ｂｅｒｌｕｔｉ（ベルルッティ）」の財布と革靴をプレゼントした。遠征の合間にできた空き時間、自ら百貨店に足を運んで自腹購入。財布には「大金を稼げる選手になってほしい」、革靴は「力強くプロ野球生活の第一歩を踏み出せ」と思いを込めたプレゼントだ。

一気ブレークの予感漂う中川は遠征時の移動で革靴を愛用。「監督室でいただき、すぐに使い始めました。活躍して恩返しがしたい」と思いを力に変える。財布を使う高寺も「うれしかった。もっともっと稼げるように頑張ります」と誓い、同じく伊原も「このチームが優勝するために貢献したい」と、グラウンドで感謝を形にする覚悟だ。無限の可能性を秘める若虎たちも、思いをストレートに受け止めている。

「強い“つもり”というのが一番ウソっぽいよ。強くも弱くもないし、何も始まってないですから。今、両手には何もない」。昨季王者の栄誉は「もう忘れた」と笑う。リーグ連覇を狙う２年目の今季、達成すれば２リーグ制導入以降、球団史上初となる。球団創設９１年目。この間、誰も成し得なかった頂への挑戦だ。重い歴史の扉は開くか。始まりの１勝からＶロードを真っすぐに走る。（デイリースポーツ阪神担当キャップ・田中政行）