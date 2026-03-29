「ファーム交流戦、日本ハム１−１０巨人」（２８日、鎌ヶ谷スタジアム）ＷＢＣに出場した影響で開幕メンバーから外れていた巨人・大勢投手が、ファーム・日本ハム戦で１回を投げ２奪三振無失点だった。杉内投手コーチは「明日練習に来ます」と２９日の１軍合流を明言し、状態を確認して今後の予定を決める。同じく開幕ベンチを外れて調整中のマルティネスについて、同コーチは「明日投げてるかもしれないですね」とライブＢ