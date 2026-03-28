時速36kmが、2026年4月放送開始となるTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編のエンディング主題歌を担当することが決定した。発表が行なわれたのは、世界最大級のアニメイベント＜AnimeJapan 2026＞の会場にて。時速36kmとっては本作が初のTVアニメタイアップとなり、書き下ろし楽曲での起用も初となる。エンディング主題歌に起用されるのは、新曲「その未来」。リリース情報に関する詳細は後日明らかとなりそうだ。©︎尾田