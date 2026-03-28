【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ソニーミュージックが世界を舞台に活躍するアーティストを育成する新プロジェクト『TORA PROJECT』からまたあらたなガールズグループが誕生した。グループ名は“kiOra”。 その彼女たちの初のパフォーマンスが3月28日に千葉・幕張メッセで行われた88risingが主催する世界的な音楽フェスティバル『HEAD IN THE CLOUDSin TOKYO2026』のステ&#