ソニーミュージック新プロジェクト『TORA PROJECT』発4人組ガールズグループ“kiOra”、世界的音楽フェスで初パフォーマンス

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ソニーミュージックが世界を舞台に活躍するアーティストを育成する新プロジェクト『TORA PROJECT』からまたあらたなガールズグループが誕生した。グループ名は“kiOra”。

その彼女たちの初のパフォーマンスが3月28日に千葉・幕張メッセで行われた88risingが主催する世界的な音楽フェスティバル『HEAD IN THE CLOUDS in TOKYO2026』のステージ上で初披露された。

■「本当に夢のようでした」（OTO）

メンバーはOTO、KYLA、RUKA、YUの4人。初めてkiOraとして一般の観客の前でのパフォーマンスを披露した彼女たちからコメントも届いた。

kiOraは、2026年にJapanese Heritageをコンセプトにデビュー予定。

PHOTO BY 上飯坂一

(C)HITC Tokyo 2026 All Copyrights Reserved.

■kiOra メンバーコメント

◇OTO

1年前にLAで見た憧れのHITCのステージに立つことが出来て、本当に夢のようでした。

そして、kiOraとしての初めてのパフォーマンスを見てくださり、ありがとうございました！

また皆さんに会えることを願っています！

◇KYLA

本日お越しくださった皆さん、本当にありがとうございます！

初めてkiOraとしてステージに立ち、とても緊張したのですが、皆さんの温かい声援に勇気付けられました。

これからもいろんな姿を見せていくので応援していただけると嬉しいです！

またお会いできる日を楽しみにしています！

◇RUKA

本日はkiOraとして初めてのステージをたくさんの方の前で披露することができて、とっても嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます！

またお会いしましょう!!

◇YU

本日は私たちのパフォーマンスを見て下さり、本当にありがとうございました。

私たちのスタートはまだまだここからなので、是非見守って頂きたいです！

そしていつかまた皆さんの前でパフォーマンスできる日を楽しみにしています！

■【画像】kiOraのステージの様子

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