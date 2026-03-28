3月28日、阪神競馬場で行われた8R・三木ホースランドパークジャンプステークス（障害4歳以上オープン・芝3140m）は、小野寺祐太騎乗の1番人気、ホウオウプロサンゲ（牡5・栗東・矢作芳人）が快勝した。10馬身差の2着に2番人気のスマイルスルー（せん6・栗東・斉藤崇史）、3着にオールザワールド（牡9・栗東・中竹和也）が入った。勝ちタイムは3:29.8（良）。【阪神3R】武豊レッドレベンディスが鮮やかな差し切りV障害で本領発揮