【モデルプレス＝2026/03/28】Amazon Prime Videoによる人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン6に出演していたピラティスインストラクターの西田祥子が3月27日、自身のInstagramを更新。減量に成功したビフォーアフター姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「バチェラー6」出演美女「努力の証が体に現れてて凄すぎる」2年で7kg減ビフォーアフター◆「バチェラー6」出演・西田祥子、7kg減の美ボディ披露西田は