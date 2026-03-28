「バチェラー6」出演美女、164cm54.4kg→47.4kg「2年前と今のビフォーアフター」7kg減の美ボディ披露「努力の証が体に現れてて凄すぎる」「理想的な曲線美」と反響

「バチェラー6」出演美女、164cm54.4kg→47.4kg「2年前と今のビフォーアフター」7kg減の美ボディ披露「努力の証が体に現れてて凄すぎる」「理想的な曲線美」と反響