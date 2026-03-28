「バチェラー6」出演美女、164cm54.4kg→47.4kg「2年前と今のビフォーアフター」7kg減の美ボディ披露「努力の証が体に現れてて凄すぎる」「理想的な曲線美」と反響
【モデルプレス＝2026/03/28】Amazon Prime Videoによる人気恋愛リアリティ番組「バチェラー・ジャパン」シーズン6に出演していたピラティスインストラクターの西田祥子が3月27日、自身のInstagramを更新。減量に成功したビフォーアフター姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「バチェラー6」出演美女「努力の証が体に現れてて凄すぎる」2年で7kg減ビフォーアフター
西田は「2年前と今のビフォーアフター」と題し、身長164cmで54.4kgから47.4kgへと約7kgの減量に成功した姿を投稿。かつての自身の体型と比較できるよう2024年3月25日と2026年3月23日の全身写真を上下に並べている。
骨格ウェーブだという西田は、痩せるために「追い込み筋トレ」や「食事を減らすだけのダイエット」をやめ、代わりに「ピラティス」や「姿勢改善」を取り入れたことを報告。「体の使い方を変えて整える方が効果があったかなと」と自身の経験を明かしており、アフターの写真ではほっそりとしたウエストと、引き締まった全身が際立っている。
この投稿には「努力の証が体に現れてて凄すぎる」「ますます美しく」「理想的な曲線美」「説得力のある変化に勇気をもらえた」「オーラが違う」「自分に合ったダイエット法を見つけるのが大切ですね」「努力に尊敬」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「バチェラー6」出演美女「努力の証が体に現れてて凄すぎる」2年で7kg減ビフォーアフター
◆「バチェラー6」出演・西田祥子、7kg減の美ボディ披露
西田は「2年前と今のビフォーアフター」と題し、身長164cmで54.4kgから47.4kgへと約7kgの減量に成功した姿を投稿。かつての自身の体型と比較できるよう2024年3月25日と2026年3月23日の全身写真を上下に並べている。
◆西田祥子の投稿に反響
この投稿には「努力の証が体に現れてて凄すぎる」「ますます美しく」「理想的な曲線美」「説得力のある変化に勇気をもらえた」「オーラが違う」「自分に合ったダイエット法を見つけるのが大切ですね」「努力に尊敬」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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