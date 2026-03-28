2026年7月よりTBS系28局にて全国同時放送開始となるTVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のオープニングテーマをずっと真夜中でいいのに。が、エンディングテーマをimaseが担当することが決定した。あわせて、本作のメインKVおよびメインPV第1弾が公開。さらに6月よりABEMA限定先行配信版の公開も決定している。TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は、原作者・地主による同名漫画を原作とする作品。2022年3月9日からX