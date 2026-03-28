2026年7月よりTBS系28局にて全国同時放送開始となるTVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』のオープニングテーマをずっと真夜中でいいのに。が、エンディングテーマをimaseが担当することが決定した。あわせて、本作のメインKVおよびメインPV第1弾が公開。さらに6月よりABEMA限定先行配信版の公開も決定している。

TVアニメ『スーパーの裏でヤニ吸うふたり』は、原作者・地主による同名漫画を原作とする作品。2022年3月9日からX上で連載がスタートし、「次にくるマンガ大賞2022」Webマンガ部門1位、単行本累計300万部突破を記録した話題作だ。今回解禁されたメインKVとメインPV第1弾では、スーパーの裏の喫煙所を舞台にした佐々木と田山の関係性が描かれている。

メインPV第1弾にはimaseの書き下ろし楽曲「Fiction」が使用されており、ずっと真夜中でいいのに。のオープニングテーマを使用したメインPV第2弾も後日解禁予定だ。

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■ずっと真夜中でいいのに。 ACAね コメント

こんにちは。今回オープニングテーマを担当させてもらいました、ずっと真夜中でいいのに。です。

原作の地主さんには、何度もライブに来ていただき交流があり、今回お声掛けいただけて本当に本当に嬉しかったです。

私は煙草を吸わないんですけど、煙草に関わらず煙を見るのが好きで、よく煙草を吸う女性の落書きをしていたりしてたんですよね。

モクモクとしたじれったさを捕まえてみることができるのか。できなくても良いのか。それくらいが丁度良いのか。果たして..

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■imaseコメント

昔から読んでいた作品に携わることができて、とても嬉しいです。

日々会社の仕事に追われている佐々木さんとスーパーで働く山田さんが、秘密を共有しながら過ごす二人だけの小さくも人生にとって大切な時間にドキドキしました。

お互い素性を知らないからこそ本音を話せたり、相手のことが気になってまた明日が楽しみになる。

そんな二人の関係を、POPだけど少し大人っぽいイメージで制作しました。

作品と一緒に楽しんで聴いていただけたら嬉しいです！

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