【明治安田J1百年構想リーグ】ヴィッセル神戸 2−1 サンフレッチェ広島（3月27日／ノエビアスタジアム神戸）【映像】ジエゴが先に蹴った…PK判定の瞬間（リプレイあり）ヴィッセル神戸のDFジエゴが、サンフレッチェ広島のGK大内一生と接触してPKを獲得。しかし、ファンの間で判定に疑問の声が上がっている。3月27日、明治安田J1百年構想リーグ第5節延期分で神戸と広島が対戦。序盤は広島ペースで試合が進むも、徐々に神戸が反