記事ポイント測定のばらつきを大幅に抑制した第2世代UCI硬さ計薄板・小型部品・複雑形状など幅広い対象に対応Bluetooth接続でスマートフォンと測定結果を共有可能 ダコタ・ジャパンが、第2世代のUCI硬さ計『Lab UCI Pro』の販売を2026年3月25日より開始しました。独自の技術により測定のばらつきを大幅に抑え、熟練を問わず安定した高精度の硬さ測定を実現しています。 ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」 商品