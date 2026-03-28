熟練不要で誰でも安定測定を実現！ ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」

記事ポイント 測定のばらつきを大幅に抑制した第2世代UCI硬さ計薄板・小型部品・複雑形状など幅広い対象に対応Bluetooth接続でスマートフォンと測定結果を共有可能 測定のばらつきを大幅に抑制した第2世代UCI硬さ計薄板・小型部品・複雑形状など幅広い対象に対応Bluetooth接続でスマートフォンと測定結果を共有可能

ダコタ・ジャパンが、第2世代のUCI硬さ計『Lab UCI Pro』の販売を2026年3月25日より開始しました。

独自の技術により測定のばらつきを大幅に抑え、熟練を問わず安定した高精度の硬さ測定を実現しています。

ダコタ・ジャパン「Lab UCI Pro」

商品名：Lab UCI Pro販売開始日：2026年3月25日販売元：ダコタ・ジャパン株式会社

『Lab UCI Pro』は、従来のUCI硬さ計の課題であった測定の繰り返し性を大幅に改善した第2世代のUCI硬さ計です。

UCI方式はリバウンド（リーブ）方式と比較して測定に熟練を要し、検査員間で測定値にばらつきが生じやすいという課題を抱えています。

『Lab UCI Pro』は独自の技術によりこの課題を解決し、リバウンド方式のように誰でも安定した測定が行えます。

測定精度が大幅に向上しており、従来のUCI硬さ計から大きく進化した性能を備えています。

圧痕が極めて小さく目立たないため、製品検査での使用実績もあります。

幅広い測定対象に対応

薄板や小物部品、複雑な形状の部品、熱影響部（HAZ）、熱処理による表面硬化層など、さまざまな対象の硬さ測定に対応しています。

20〜2,000HVという非常に広い硬さ測定範囲を備えており、純アルミニウムや銅などの軟質金属から、炭素鋼・工具鋼・焼入れ鋼、さらには超硬合金まで幅広い金属材料に対応しています。

ギア（歯車）のように接触が困難な狭隘部も、保護ノズルを外すことで測定できます。

本体は約160gと軽量で、手にフィットする人間工学に基づいたデザインを採用しています。

Bluetooth接続とアプリ対応

Bluetoothによるスマートフォン・タブレットとの接続に対応しています。

専用アプリ『NOVOTEST Lab』を使用すれば、大画面で測定値を確認できます。

測定結果のレポート・動画・写真を遠隔地と簡単に共有できるため、現場での活用の幅が広がります。

熟練不要で安定した高精度測定が行える点は、検査現場の効率化に大きく貢献します。

軟質金属から超硬合金まで1台でカバーできる測定範囲の広さが魅力です。

Bluetooth接続による測定結果の共有機能で、現場と遠隔地の連携もスムーズになっています。

ダコタ・ジャパン『Lab UCI Pro』の紹介でした。

よくある質問

Q. Lab UCI Proはどのような金属に対応していますか？

A. 純アルミニウムや銅などの軟質金属から、炭素鋼・工具鋼・焼入れ鋼、超硬合金まで幅広い金属材料に対応しています。

測定範囲は20〜2,000HVです。

Q. スマートフォンとの接続は可能ですか？

A. Bluetooth接続に対応しており、専用アプリ『NOVOTEST Lab』を使用することで大画面での測定値確認や、測定結果の遠隔共有が行えます。

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