絢香が、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』放送30周年となる4月からの新テーマソングに新曲「OK! GO!」が決定したことを発表した。本楽曲は、番組のために書き下ろされた楽曲で、すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められた作品だという。絢香による新テーマソング「OK! GO!」は、4月4日の生放送からオンエアされる。◆◆◆◾️絢香 コメント今年、デビュー20周年という