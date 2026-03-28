記事ポイント2026年4月1日、日本児童養護施設財団が楽天未来のつばさを吸収合併児童養護施設出身の若者向け・返済不要の奨学金事業を承継・拡充全国約610施設・約2.5万人の子どもたちの教育機会格差解消を目指す 日本児童養護施設財団は、内閣府の承認を受け、2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併します。楽天未来のつばさがこれまで取り組んできた、児童養護施設出身の若者を対象とした返済不要の奨学金事業を日本児