現地時間3月28日（土）、ドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイワールドカップ（G1・ダ2000m）の出馬表が発表された。日本からはフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が出走し、ゲートは6番に決定。世界の頂点を懸けた一戦に臨む。矢作芳人調教師は枠順について、「出来れば外目のほうが少しでも不利を受けづらい。ウォークオブスターズ、マグニチュードも行くだろうし、普通に邪魔されなければそれでいいですね」とコ