現地時間3月28日（土）、ドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイワールドカップ（G1・ダ2000m）の出馬表が発表された。日本からはフォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）が出走し、ゲートは6番に決定。世界の頂点を懸けた一戦に臨む。

矢作芳人調教師は枠順について、「出来れば外目のほうが少しでも不利を受けづらい。ウォークオブスターズ、マグニチュードも行くだろうし、普通に邪魔されなければそれでいいですね」とコメント。先行勢の動向を見据えつつ、スムーズな競馬をポイントに挙げた。昨年の悔しさを胸に、フォーエバーヤングが世界制覇へ挑む。

●ドバイワールドカップ（G1）

第9レース 2000メートル（ダート）

日本時間3月29日（日）1時45分（現地時間3月28日（土）20時45分）発走予定

※JRAによる馬券発売はなし

・出走予定JRA所属馬

フォーエバーヤング（牡5・栗東・矢作芳人）坂井瑠星

馬番：

馬名

性齢・重量・騎手

調教師

ゲート番：

馬番：1

フォーエバーヤング

牡5・57kg・坂井瑠星

矢作芳人

ゲート番：6

馬番：2

マグニチュード

牡4・57kg・J.オルティス

S.アスムッセン

ゲート番：1

馬番：3

ヒットショー

牡6・57kg・F.ジェルー

B.コックス

ゲート番：5

馬番：4

メイダーン

セ5・57kg・W.ビュイック

S＆E.クリスフォード

ゲート番：2

馬番：5

インペリアルエンペラー

セ6・57kg・T.オシェア

B.シーマー

ゲート番：7

馬番：6

タンバランバ

セ6・57kg・J.ドイル

H.アルジェハニ

ゲート番：9

馬番：7

ウォークオブスターズ

セ7・57kg・M.バルザローナ

B.シーマー

ゲート番：3

馬番：8

ハートオブオナー

セ4・57kg・S.オズボーン

J.オズボーン

ゲート番：4

馬番：9

タップリーダー

牡5・57kg・P.ドッブス

D.ワトソン

ゲート番：8