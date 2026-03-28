現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイシーマクラシック（G1）の出馬表が発表された。●ドバイシーマクラシック（G1）第8レース2410メートル（芝）日本時間3月29日（日）1時10分（現地時間3月28日（土）20時10分）発走予定※JRAによる馬券発売はなし※JRA所属馬の出走予定なしフランスの至宝カランダガン、世界最高栄誉に輝く…“競馬界のバロンドール”ワールドベストレースホースに選出勝ち方が問