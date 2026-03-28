【ドバイシーマクラシック】世界最強カランダガンが降臨！主役揺るがず
現地時間3月28日（土）にドバイ・メイダン競馬場で行われるドバイシーマクラシック（G1）の出馬表が発表された。
●ドバイシーマクラシック（G1）
第8レース 2410メートル（芝）
日本時間3月29日（日）1時10分（現地時間3月28日（土）20時10分）発走予定
※JRAによる馬券発売はなし
※JRA所属馬の出走予定なし
フランスの至宝カランダガン、世界最高栄誉に輝く…“競馬界のバロンドール”ワールドベストレースホースに選出勝ち方が問われる一戦
馬番：
馬名
性齢・重量・騎手
調教師
ゲート番：
馬番：1
カランダガン
セ5・57kg・M.バルザローナ
F.グラファール
ゲート番：2
馬番：2
エシカルダイアモンド
セ6・57kg・D.マクモナグル
W.マリンズ
ゲート番：6
馬番：3
ジアヴェロット
牡7・57kg・J.ドイル
M.ボッティ
ゲート番：3
馬番：4
ロイヤルパワー
セ5・57kg・W.ビュイック
C.アップルビー
ゲート番：4
馬番：5
バイザブック
セ5・57kg・R.マレン
C.アップルビー
ゲート番：5
馬番：6
ウエストウインドブローズ
セ7・57kg・R.ライアン
S＆E.クリスフォード
ゲート番：1